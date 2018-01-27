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​В Сургут под видом подсолнечного масла везли 12 тысяч бутылок алкоголя

Позавчера на 43 км дороги Нефтеюганск – Сургут сотрудниками ГИБДД для проверки был остановлен автомобиль полуприцеп «Volvo», которым управлял житель Курганской области.

При проверке документов полицейские выявили, что вместо заявленной продукции – подсолнечного масла, в кузове перевозился алкоголь без соответствующих документов и федеральных специальных марок. Всего в большегрузе находилось около 12 тысяч бутылок различной алкогольной продукции, на общую сумму около четырех миллионов рублей.
За преступление нарушителю грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до одного миллиона рублей.


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26 января в 17:33, просмотров: 1149, комментариев: 0


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