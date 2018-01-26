​72 процента конфликтов сургутских потребителей и предприниматели разрешаются до суда

198 тысяч 400 рублей удалось возместить сургутянам, потребившим некачественные товары и услуги в 2017 году в досудебном порядке. Такую цифру приводит отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей управления экономики и стратегического планирования горадминистрации. Это результат, достигнутый именно благодаря вмешательству в конфликты специалистов данного отдела. Как рассказал СИА-ПРЕСС руководитель ведомства Михаил Яцик, всего в прошлом году за помощью специалистов обратились 4295 раз. 72 процента от всех поступивших обращений были удовлетворены в досудебном порядке. В большинстве из них было достаточно консультации. А 77 человек были вынуждены подать на предпринимателей в суд, им в отделе потребительского рынка и защиты прав потребителей оказали помощь в составлении исков.