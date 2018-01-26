​Госдума утвердила штрафы за перепродажу билетов на чемпионат мира по футболу

Госдума окончательно одобрила поправки о серьезных штрафах за незаконную перепродажу и подделку билетов на матчи Чемпионата мира по футболу, который пройдет в этом году в России. Максимальная планка финансовых санкций - до 1,5 млн рублей, сообщает ТАСС.

Стоит отметить, что максимальный штраф могут получить организации, попытающиеся незаконно продавать билеты (от 500 тысяч до одного миллиона рублей). Физлица должны будут заплатить 20-25-кратную стоимость билета (или билетов), но не менее 50 тысяч рублей. Если же в перепродаже окажется замешан чиновник, то сумма штрафа составит не менее 150 тысяч рублей.

За продажу подделок штрафы еще выше — для физлиц от 50 до 70 тысяч рублей, для должностных лиц — от 150 до 200 тысяч, а для юрлиц — от одного до полутора миллионов рублей.