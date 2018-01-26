​Государство придумало, как будет находить майнеров и заставлять их платить налоги

В российском правительстве придумали, как будут находить майнеров криптовалюты – для этого специально обученные люди будут анализировать потребление электричества и интернет-траффика и соотносить это с теми мощностями, которую человек задекларировал (задекларировал, ага).

Как пишут «Ведомости», поначалу майнерам дадут два года поработать без налогов, но при этом они должны будут вести бухгалтерский учет. Ну а далее им предстоит платить налог на прибыль – для юрлиц, а что предстоит «физикам» – пока неизвестно.