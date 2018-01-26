​В поселке Федоровском теперь можно покататься на коньках в тепле

Каток с естественным заливным полем и теплыми раздевалками торжественно откроют 27 января в поселке Федоровский глава Сургутского района Андрей Трубецкой и депутат окружного парламента Любовь Малышкина.

Это типовой проект, который позволяет в сжатые сроки обеспечить небольшие поселки или районы городов круглогодичным местом для занятий спортом. Сооружение представляет собой тентовую конструкцию, защищающую поле от осадков. Зимой на ней будут играть в хоккей, а летом – в мини-футбол и волейбол.