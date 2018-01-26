​«Ведомости»: сейчас выгоднее не брать ипотеку, а воспользоваться скидкой застройщика

Несмотря на то, что за 2017 год средняя ставка предложения как на первичном, так и на вторичном рынке сократилась более чм на два процентных пункта, и в январе крупные банки продолжили удешевлять ипотеку, торопиться не стоит.

«Соблюсти условия, необходимые для получения самых выгодных ставок по акциям с застройщиками, может лишь крайне маленькая часть клиентов», – поясняет руководитель аналитического центра «Русипотеки» Сергей Гордейко. По его словам, обычно банки не планируют выдать более 10 процентов таких кредитов от общего числа.

Согласно прогнозам политиков, банкиров и аналитиков, базовые ипотечные ставки в этом году продолжат падение вслед за ключевой ставкой ЦБ. Экономическая ситуация в стране дает возможность снижать ипотечные ставки и далее, заявил в среду президент Владимир Путин. О том, что не за горами ставка ипотеки в 5 процентов годовых, ранее заявлял Греф.

Однако в ближайшие годы будет дешеветь не только ипотека, но и само жилье, считают эксперты рынка недвижимости. После решения об отмене в течение трех лет долевого строительства с участием населения в качестве дольщиков застройщики хором стали заявлять, что из-за этого цены вот-вот вырастут. Они вырастут, но спустя два-три года, когда долевое строительство будет полностью под запретом и начнется стройка на дорогие банковские деньги (проектное финансирование), считают руководитель консалтингового центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олег Репченко и президент аналитического агентства Rway Александр Крапин.

Если нет большой необходимости приобретать жилье именно сейчас, то стоит подождать с ипотекой 1–2 года, потому что ставки и цены как на новостройки, так и на вторичку будут снижаться, резюмирует он: «Зачем покупать сегодня, если завтра будет дешевле?»

«Сами клиенты часто отказываются от специальных программ банков с девелоперами, так как получить скидку от застройщика здесь и сейчас при покупке квартиры лучше, чем в виде растянутой во времени компенсации к ежемесячным платежам, – объясняет управляющий партнер риэлтора «Метриум групп» Мария Литинецкая.

Уже сейчас отдельные застройщики, бывает, объявляют о снижение цен на некоторые объекты до 30 процентов, предлагая их по цене «завтрашнего дня»; на вторичном рынке сейчас также есть продавцы, которые готовы реализовать имеющееся жилье с хорошей скидкой, поэтому тем, кто устал копить, можно покупать по таким ценам уже сейчас.