​В России некоторым гражданам инвалидность будет даваться бессрочно

Минтруд сообщил некоторые детали нового проекта постановления «О внесении изменений в Правила признания лица инвалидом».

В частности, инициаторы решили, что некоторые заболевания, дающие инвалидность, не должны подвергаться повторному переосвидетельствованию.

Так, инвалидность будет даваться бессрочно людям, у которых имеются «хромосомные аномалии, в том числе синдром Дауна, патологические состояния организма, обусловленные нарушениями свертываемости крови, парная ампутация области тазобедренного сустава, миодистрофия Дюшенна, кофакторная форма фенилкетонурии у детей, терминальная стадия хронической почечной недостаточности, системный вариант ювенильного ревматоидного артрита и другие».

Отметим, что если взрослому гражданину инвалидность без указания срока переосвидетельствования будет устанавливаться на первичном освидетельствовании, то детям она все же будет устанавливаться до достижения 18 лет.