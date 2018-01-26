Детей 6-12 лет приглашают принять участие в городском конкурсе талантов

С 11 марта по 8 апреля в Сургуте проводится I городской конкурс детских талантов «Дети Черного лиса», к участию в котором приглашаются дети от 6 до 12 лет. Организаторы конкурса – МАУ «Городской культурный центр» и комитет культуры и туризма администрации города.

Свои таланты и способности юные сургутяне смогут показать в таких жанрах как вокал, хореография, инструментальное творчество, пантомима, художественное чтение и пародия, а также цирковые виды искусства (фокус, акробатический этюд, клоунада, жонглирование).

Заявки на участие в конкурсе необходимо подать до 18 февраля в оргкомитет конкурса по адресу: ул. Сибирская, 2 (МАУ «Городской культурный центр»), каб. №5 с 14 до 17 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, а также по электронной почте: zayavka.gkc@mail.ru.