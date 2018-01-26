Женщину, сбившую «пьяного» ребенка, приговорили к трем годам колонии

Железнодорожный суд Подмосковья приговорил к трем годам колонии-поселения Ольгу Алисову, сбившую насмерть шестилетнего мальчика в Балашихе, передает РИА Новости.

Напомним, ДТП произошло 23 апреля. Резонанс случай получил из-за результатов первичной судмедэкспертизы, которая выявила очень сильное опьянение у ребенка. Позднее было доказано, что мальчик был трезв.

Теперь Алисовой также придется выплатить родителям ребенка 2,5 миллиона рублей компенсации морального вреда и 63 тысячи рублей за похороны.

После освобождения ей 2,5 года будет запрещено водить машину. Обвиняемая собирается обжаловать приговор.