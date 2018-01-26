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​Создатель портала «Чиновник.Ру» освобожден из СИЗО

Сегодня создатель порталов «Чиновник.Ру» и «ОТВ-Югра» Эдуард Шмонин под залог освобожден из СИЗО, по предварительным данным его перевели под домашний арест. Напомним, Шмонина обвинили в вымогательстве у представителей окружного истеблишмента. Портал URA.RU отмечает, что факт освобождения предпринимателя подтвердила в телефонном разговоре его жена.


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Сегодня в 12:12, просмотров: 218, комментариев: 1


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Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 12:22
Что то пошло не так вино у следствия...

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