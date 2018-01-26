В кванториумах Югры покажут бессмертную отечественную классику кино // АФИША

«Неуловимых мстителей», «Республику ШКИД», «Александра Невского» и другую отечественную классику покажут в лекториях детских технопарков. 26 января стартует общефедеральная неделя кино, которая продлится до 16 февраля. В этот период в Кванториумах страны, в том числе и в Нефтеюганске и Ханты-Мансийске пройдут серии тематических мероприятий.

Запланированы кинопоказы фильмов из специальной подборки «100 фильмов для школьников», размещенных на государственном портале Культура.РФ. Дети ознакомятся с нестареющей классикой Эльдара Рязанова, Михаила Ромма, Андрея Тарковского и других именитых режиссеров.

Кванторианцы не только познакомятся с культовыми картинами, но и снимут собственные. Ребята поделятся на творческие группы и попробуют себя в роли режиссеров, сценаристов и актеров.

Плоды творчества: художественные, документальные и научно-познавательные фильмы, дети покажут на кинофестивале, - внутреннем мероприятии Кванториума.

В завершении тематической недели кино, рассчитывают организаторы, Кванторианцы будут иметь представление о том, по каким законам живет и развивается кинематограф, знать ключевых режиссеров и актеров советского союза, а также обладать начальными навыками съемки собственных фильмов.