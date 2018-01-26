​Сургутян приглашают на воскресную прогулку с бездомными собаками

Общественное движение помощи бездомным животным «Дай лапу» приглашает всех неравнодушных сургутян на еженедельную воскресную прогулку с их подопечными.

В воскресенье 28 января желающих присоединиться к мероприятию ждут к 10 часам на парковке у гипермаркета «Лента» (30 лет Победы, 74).

Как отмечают организаторы, в зависимости от погодных условий, прогулка продлится от 25 минут до одного часа. Также волонтеры ОД «Дай лапу» подчеркивают, что несовершеннолетние дети допускаются на прогулку с животными только вместе с родителями.

Более подробную информацию о мероприятии можно узнать по телефону 62-69-18.