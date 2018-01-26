​Более 80 процентов россиян поддерживают проводимую в стране демографическую политику

Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС опубликовал результаты опроса, согласно которому 81,6 процентов россиян поддерживают проводимую в стране демографическую политику. Эти респонденты считают, что заданная программа повлияла на уровень рождаемости в России, а особенно из всех «бонусов» для родителей выделяют материнский капитал. Почти десять процентов опрошенных рассказали, что на решение родить ребенка повлияли меры государственной поддержки.