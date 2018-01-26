Ханты-Мансийску предложили стать площадкой для проведения двух международных соревнований

На заседании оргкомитета по подготовке и проведению межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий в регионе стало известно, что правительству Югры поступили предложения от международных и всероссийских спортивных общественных организаций о проведении в округе двух крупных мероприятий.

Так, 27 февраля предлагается провести в столице Югры мировую лигу по водному поло среди женских команд «Россия – Испания», а 31 августа и 2 сентября — этап Кубка мира по гонкам на лыжероллерах.