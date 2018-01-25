Доходы россиян из года в год падают, но экономить уже не получается

По данным Росстата, реальные доходы россиян в 2017 году сократились на 1,7 процента по сравнению с предыдущим годом. И это уже четвертый год падения. Доходы снижаются на фоне роста реальных зарплат — на 3,4 процента в годовом выражении, пишут «Ведомости».

При этом люди стали меньше сберегать: по последней оценке Росстата, на сбережения они направили всего 5 процентов своих доходов — против 8,2 процента годом ранее. Россияне меньше сберегают, поскольку начинают «проедать» накопленное ранее, констатирует главный экономист БКС Владимир Тихомиров. Экономисты еще осенью обратили внимание на рост потребительского спроса и оборота розницы.