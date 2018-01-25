Минфин подготовит законопроект по регулировке налогов при операциях с криптовалютами

Министерство финансов России подготовит отдельный законопроект, который будет регулировать взимание налогов при операциях с криптовалютами, сообщает «ТАСС» со ссылкой на замминистра финансов Илью Трунина.

«Сейчас этот вопрос в законодательстве не определен. И объективно, это большая проблема, которая будет прорабатываться, конечно. То есть когда будет принят закон (о регулировании цифровых активов - прим. ТАСС), то ее решить будет проще. Будут хоть какие-то рамки законодательные, чтобы определить в Налоговом кодексе. Сейчас идет согласование закона, он еще не до конца согласован. И, по идее, это будет закон-спутник», – заявил Трунин.