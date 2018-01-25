​Экс-глава Совесткого района Сергей Удинцев задержан следователями. Его подозревают в казнокрадстве

Бывший глава Советского района Сергей Удинцев задержан на 48 часов. Его подозревают в том, что в декабре 2013 – январе 2014 года он украл из бюджета 21 млн рублей. Тогда он якобы перечислил эти деньги на счет фонда, организованного администрацией Советского района, а затем надавил на директора структуры, чтобы тот отправил эти деньги в коммерческую фирму, которая могла бы их обналичить.

Примечательно, что следователи некоторое время не могли найти Удинцева, так как он не жил в месте регистрации, на письма о вызовы на допрос он не отвечал и не реагировал. В итоге его нашли в Екатеринбурге. Сейчас следователи готовятся предъявить ему обвинение.