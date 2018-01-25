​Доллар впервые с апреля прошлого года упал ниже 56 рублей

Курс доллара упал ниже 56 рублей – сейчас на Московской бирже он торгуется на уровне 55,82. В последний раз на таком низком уровне он находился в апреле 2017 года. Вообще с начала 2018 года доллар потерял 1,8 рубля, хотя евро находится на своем обычном уровне. Эксперты полагают, что дело в высокой цене нефти, но объективных макроэкономических показателей того, чтобы рубль продолжил долгое укрепление по отношению к доллару, нет.