​Больше половины осужденных россиян «сидят» без работы

В уголовно-исполнительной системе России без работы остается более 60 процентов трудоспособных осужденных, а те, кто привлечен к трудовой деятельности получают мизерную зарплату. К такому выводу, как пришли аудиторы Счетной палаты России после контрольной проверки, передает РИА «Новый День».

Показатели привлечения к оплачиваемому труду постоянно ухудшались: в 2014 году – 223,2 тысячи человек, а в 2016 году — 190,2 тысячи (37,6 процентов).

Кроме того, сократился общий объем производства товаров, выполненных в исправительных учреждениях работ и оказанных услуг. Вместе с тем уровень зарплаты осужденных не достигает МРОТ. В 2016 году – 3,6 тысячи рублей!

Как считают аудиторы, ФСИН России не предпринимает достаточные меры по профподготовке осужденных. Кроме того, был озвучен критический износ производственного оборудования, зданий и сооружений службы исполнения наказаний.