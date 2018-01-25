​Выпуск КВН с сургутскими «Борцами» будем смотреть вечером 28 января

Сургутские КВН-щики — команда «Борцы» — приглашает болельщиков и поклонников клуба веселых и находчивых включить 28 января в 22:30 «Первый» канал. Гала-концерт Фестиваля «КиВиН-2018», напомним, проходил с участием наших земляков в Сочи.

За путевки в Высшую лигу нового сезона поборолось 17 команд.Традиционно, первой в Вышку попала команда-чемпион Премьер-лиги 2017 — команда КВН «Театр Уральского зрителя», а вместе с ней решением Александра Маслякова в главную лигу Клуба отправились и остальные финалисты:

1) Мурманск, «Морская академия», МГТУ

2) Грозный, Сборная ВУЗов Чеченской Республики

3) Лондон, Сборная Великобритании

4) «G-Drive», сборная «Газпром Нефти»

5) Сочи, «Планета Сочи»

6) Ставрополь, «Михаил Дудиков», сборная СКФУ

7) Калининград, Сборная Калининградской области

8) Москва, «Будем Дружить Семьями», Русский Сыр

9) Сб. Забайкальского края (Чита)

10) «Борцы», Сургут

11) Москва, «Мега» МИТУ МАСИ

12) Тюменская область, «Наполеон Динамит»

13) Санкт-Петербург, «Без консервантов»

14) Краснодарский край, «НАТЕ», станица Брюховецкая

15) Тамбов, «Проигрыватель»

16) «Вятка», Киров

17) Армавир, «Русская Дорога»

18) Блок финалистов Премьер-лиги

19) Блок финалистов Высшей лиги.