Кремль: отзыв прокатного удостоверения фильма "Смерть Сталина" не является цензурой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не считает отзыв прокатного удостоверения фильма "Смерть Сталина" проявлением цензуры, сообщает "ТАСС".

"Я не согласен с тем, что это [отзыв прокатного удостоверения] - это проявление цензуры", - сказал он.

При этом он также отметил, что считает достойной обсуждения инициативу о создании специального органа по выдаче прокатных удостоверений, не связанного с Минкультуры.

"Менять один орган на другой орган - насколько это целесообразно, тоже можно обсуждать", - подчеркнул представитель Кремля.