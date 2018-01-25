​Utair отчитался о перевыполнении своего бизнес-плана

Главный перевозчик Югры – авиакомпания Utair – подводит итоги года. И они неплохие – компания перевезла 7,3 млн пассажиров, что почти на 10 процентов больше, чем годом ранее. К тому же она стала самой пунктуальной авиакомпанией России.

«В 2017 году Utair отметил свой 50-летний юбилей и провел ребрендинг. Рост числа маршрутов, количества перевезенных пассажиров и выручки доказывает эффективность работы компании. Utair занял 2-е место в стране по количеству выполненных рейсов и продемонстрировал самый высокий показатель пунктуальности в отрасли. Несмотря на активное развитие собственной маршрутной сети и тот факт, что самолеты Utair больше всех летают в региональные аэропорты, где при сложных погодных условиях трудно готовить аэродромы, авиакомпания заняла 1-е место в рейтинге пунктуальности. Нам очень дороги эти достижения. В наступившем году Utair продолжит работу над улучшением сервисов и предложений, следуя миссии авиакомпании: „Сближать людей большой страны с тем, что для них важно“», — рассказывает по этому поводу генеральный директор авиакомпании Utair Андрей Мартиросов.