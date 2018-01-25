Российские болельщики смогут использовать национальный флаг во время Олимпийских игр

Согласно заявлению Международного олимпийского комитета (МОК), болельщикам нельзя запретить использование российского флага во время Олимпийских игр в Пхёнчхане, сообщает «ТАСС».

Однако МОК может расценить такие действия как организованную политическую демонстрацию. Об этом говорится в соответствующем заявлении МОК.

«Использование флага страны с признанным национальным Олимпийским комитетом, даже если его членство приостановлено, болельщиком или группой фанатов на Играх не может быть запрещено. Тем не менее, если это будет происходить в формате организованной политической демонстрации, то МОК примет во внимание и оценит это на предмет соблюдения решения исполкома МОК от 5 декабря 2017 года», – говорится в тексте заявления.