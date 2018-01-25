КНДР призвала всю корейскую нацию внутри и вне страны к объединению

На объединенном собрании правительства, политических партий и организаций КНДР власти Северной Кореи выступили за улучшение отношений между Северной и Южной Кореей, призвав всю корейскую нацию внутри и вне страны к объединению, сообщает «Meduza».

В предложении говорится о необходимости «смягчить острую военную напряженность между Севером и Югом» и способствовать созданию мирной обстановки на Корейском полуострове.

По замыслу раскол нации должен быть ликвидирован путем налаживания контактов между странами. Подразумевается свободное передвижение граждан и сотрудничество во всех сферах деятельности.