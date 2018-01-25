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Вклады населения России за 2017 год выросли на 10,7 процента

По данным Центробанка, прибыль банковского сектора за 2017 год составила 790 млрд рублей, что на 15 процентов ниже показателя 2016 году, когда он составил 930 млрд рублей, сообщают «Ведомости».

«За 2017 г. прибыль по банковскому сектору составила 790 млрд руб. (в 2016 г. - 930 млрд руб.). При этом количество прибыльных кредитных организаций преобладает: прибыль в размере 1,6 трлн руб. показали 420 кредитных организаций, убыток в размере 772 млрд руб. - 140 кредитных организаций», – отмечается в сообщении ЦБ.

Помимо этого в 2017 году была зарегистрирована позитивная динамика в части фондирования. За прошедший года вклады населения выросли на 10,7 процента, а депозиты и средства организаций на счетах - на 4,8 процента.


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Сегодня в 14:18, просмотров: 76, комментариев: 0


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