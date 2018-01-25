Татьяна Османкина отмечает именины в отпуске, «в компании еще двух Татьян»

Редакция СИА-ПРЕСС по случаю праздника Татьянин день поздравила одну из самых публичных именинниц Сургута – Татьяну Османкину. Журналисты поинтересовались, как обычно поздравляют заместителя главы Сургутского района, что дарят, какая есть традиция празднования. Как оказалось, Татьяна Николаевна сейчас находится в отпуске, но несмотря на это принимает десятки звонков на личный телефон. «В основном поздравляют не подарками, а, так сказать, духовно, теплыми словами, пожеланиями. Это всегда очень приятно. Нас вообще три подруги – три Татьяны, и мы стараемся каждый год встретиться 25 января где-то посидеть в кафе, пообщаться, поздравить друг друга приятными мелочами», - поделилась она.