Сургутяне могут пожаловаться на «прямую телефонную линию» о нарушении их потребительских прав

Завтра с 11.00 до 12.00 на «прямой телефонной линии» с горожанами будет дежурить начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей управления экономики и стратегического планирования горадминистрации Михаил Яцик. Дозвонившись по номеру: 28-62-62 Михаилу Михайловичу, можно пожаловаться о нарушении Федерального закона «О защите прав потребителей», попросить о содействии в непонятной ситуации, возникшей в сфере товаров и услуг.