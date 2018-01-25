Завтра с 11.00 до 12.00 на «прямой телефонной линии» с горожанами будет дежурить начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей управления экономики и стратегического планирования горадминистрации Михаил Яцик. Дозвонившись по номеру: 28-62-62 Михаилу Михайловичу, можно пожаловаться о нарушении Федерального закона «О защите прав потребителей», попросить о содействии в непонятной ситуации, возникшей в сфере товаров и услуг.
Сургутяне могут пожаловаться на «прямую телефонную линию» о нарушении их потребительских прав
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