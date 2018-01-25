​Прокуратура просит для экс-губернатора Никиты Белых крайне жесткого наказания – много лет тюрьмы и штраф

Десять лет колонии строгого режима и штраф в 100 млн рублей просит прокуратура для бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, который обвиняется в получении крупной взятки (600 тысяч евро). Об этом пишет «Медуза». Напомним, что заседания суда проходят прямо в «Матросской тишине» из-за проблем со здоровьем у Белых.