Десять лет колонии строгого режима и штраф в 100 млн рублей просит прокуратура для бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, который обвиняется в получении крупной взятки (600 тысяч евро). Об этом пишет «Медуза». Напомним, что заседания суда проходят прямо в «Матросской тишине» из-за проблем со здоровьем у Белых.
Прокуратура просит для экс-губернатора Никиты Белых крайне жесткого наказания – много лет тюрьмы и штраф
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