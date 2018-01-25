16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  56,3888   EUR  69,4484  

​Прокуратура просит для экс-губернатора Никиты Белых крайне жесткого наказания – много лет тюрьмы и штраф

Десять лет колонии строгого режима и штраф в 100 млн рублей просит прокуратура для бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, который обвиняется в получении крупной взятки (600 тысяч евро). Об этом пишет «Медуза». Напомним, что заседания суда проходят прямо в «Матросской тишине» из-за проблем со здоровьем у Белых.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 12:31, просмотров: 138, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Татьяна Санина: «Коллеги поздравили неожиданно: Только подняла руки – дали туш!»

​Татьяна Санина: «Коллеги поздравили неожиданно: Только подняла руки – дали туш!»
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 14:25
89 0
ВИДЕО ДНЯ. Депутат Госдумы Елена Драпенко: «Я помню ночь смерти Сталина...»

ВИДЕО ДНЯ. Депутат Госдумы Елена Драпенко: «Я помню ночь смерти Сталина...»
О необходимости создать совет по нравственности и необходимости «жить по условиям военного времени»
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 12:17
192 2
Новости читать не бросим! Аудитория siapress.ru не покидала информационное поле даже на каникулах // ИНФОГРАФИКА

Новости читать не бросим! Аудитория siapress.ru не покидала информационное поле даже на каникулах // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 09:59
164 0
Путина смотрели, но не переусердствовали // ИНФОГРАФИКА

Путина смотрели, но не переусердствовали // ИНФОГРАФИКА
Читатели siapress.ru обошлись без излишеств в новогоднюю ночь
Редакция СИА-ПРЕСС 24 января в 15:50
420 1
Катки в Сургуте // БОЛЬШОЙ ОБЗОР

Катки в Сургуте // БОЛЬШОЙ ОБЗОР
Где сургутяне могут прокатиться на своих и арендных коньках: адреса, цены, режим работы
Лилия Сулейманова 24 января в 15:14
528 1
​Единственное что можно ждать, так это болезнь и отставку по состоянию здоровья главы города

​Единственное что можно ждать, так это болезнь и отставку по состоянию здоровья главы города
Альберт Леонов, председатель НП «Правоведы» 24 января в 14:09
1030 5
Эдуард Гиниатуллин: «Для эффективной борьбы с аптечной наркоманией в Сургуте нужна помощь администрации»

Эдуард Гиниатуллин: «Для эффективной борьбы с аптечной наркоманией в Сургуте нужна помощь администрации»
Сургут — один из городов страны, в котором проблема аптечной наркомании стоит очень остро. У нас в округе ни в одном другом муниципалитете нет такой явной проблемы
Лилия Сулейманова 24 января в 13:28
526 2
​Структура Вексельберга купила 20 процентов акций сургутского аэропорта. Что это значит для города?

​Структура Вексельберга купила 20 процентов акций сургутского аэропорта. Что это значит для города?
Дмитрий Щеглов 24 января в 12:20
1483 22
Бизнесмен и депутат Михаил Сердюк купил строительную компанию Евгения Барсова

Бизнесмен и депутат Михаил Сердюк купил строительную компанию Евгения Барсова
Редакция СИА-ПРЕСС 24 января в 12:17
1689 2
​Впервые вижу. «Приключения Паддингтона 2» как сеанс психотерапии

​Впервые вижу. «Приключения Паддингтона 2» как сеанс психотерапии
Сюжет и мораль тут, в общем-то, не главное: в центре — совершенно умильный вежливый медвежонок, который два часа экранного времени мог бы и просто прогуливаться взад-вперед, пританцовывая, строя гримаски и тренируя взгляд разъяренного зверя
Юрий Нуреев 24 января в 10:38
345 0
Новогодние каникулы сургутян: домашние, экономные, свои // ИНФОГРАФИКА

Новогодние каникулы сургутян: домашние, экономные, свои // ИНФОГРАФИКА
Читатели siapress.ru рассказали, как провели первую декаду января
Редакция СИА-ПРЕСС 23 января в 14:40
628 0
Ни одно предприятие не может быть приватизировано кулуарно и без согласования с депутатами

Ни одно предприятие не может быть приватизировано кулуарно и без согласования с депутатами
Повторю здесь то же, что ответил Губернатору: наша цель одна – наиболее эффективно и рационально распоряжаться муниципальным имуществом на благо сургутян
Вадим Шувалов, глава Сургута 23 января в 14:20
935 2
Как только иностранные инвестиции сократятся, российский рынок начнёт фиксировать прибыль // АУДИО

Как только иностранные инвестиции сократятся, российский рынок начнёт фиксировать прибыль // АУДИО
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 23 января в 12:26
399 0
​Начались продажи нового дома Квартала «Новин» в Сургуте

​Начались продажи нового дома Квартала «Новин» в Сургуте
Третий и четвертый дом «Новина» будут отличаться от первой очереди.
Анна Калугина 23 января в 11:51
906 4
Впервые вижу. ​Темные времена

Впервые вижу. ​Темные времена
Порой мне кажется, что сыграть Черчилля (как и Гамлета) — это обязательный пункт для карьеры каждого уважающего себя английского актера. Но! Актера, который хотя бы комплекцией походит на Черчилля
Светлана Мосендз, киноман 23 января в 10:32
403 2
​Встреча Натальи Комаровой и Вадима Шувалова. Как это было // РЕПОРТАЖ

​Встреча Натальи Комаровой и Вадима Шувалова. Как это было // РЕПОРТАЖ
— Готовы? – спросила главу Сургута Наталья Владимировна, словно профессор на экзамене.
Дмитрий Щеглов 22 января в 16:40
2739 21
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика