​Посмотрите на небо – там летает «звезда человечества». Ее запустили четыре дня назад, и она должна быть видна отовсюду

Компания Rocket Lab запустила искусственный спутник Земли, который поэтично назвали «Звезда человечества». Как пишет «Газета.ру», этот объект больше всего напоминает зеркальный шар, который используется на дискотеках. И он должен быть виден повсюду – по словам авторов проекта, «Звезда человечества» станет самым ярким мерцающим объектом на небе. Спутник должен стать «ярким символом уязвимости человечества во вселенной» заявили в компании.