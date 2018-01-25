Компания Rocket Lab запустила искусственный спутник Земли, который поэтично назвали «Звезда человечества». Как пишет «Газета.ру», этот объект больше всего напоминает зеркальный шар, который используется на дискотеках. И он должен быть виден повсюду – по словам авторов проекта, «Звезда человечества» станет самым ярким мерцающим объектом на небе. Спутник должен стать «ярким символом уязвимости человечества во вселенной» заявили в компании.
Посмотрите на небо – там летает «звезда человечества». Ее запустили четыре дня назад, и она должна быть видна отовсюду
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