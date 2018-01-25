Дворкович: в России нет олигархов

Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что в России нет олигархов, но есть социально ответственные бизнесмены, сообщает «ТАСС» со ссылкой на Bloomberg.

«Мы не думаем, что у нас есть олигархи. Это была концепция 1990-х. Сейчас у нас есть хорошие работающие бизнесмены, социально ответственные, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, занимаясь ответственным бизнесом», – отметил Дворкович.

Он также прокомментировал антироссийские санкции. «Это не наше изобретение. Они делают жизнь сложнее, но не делают ее невозможной», - заявил вице-премьер РФ.