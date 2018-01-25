Минфин предложил ограничить инвесторам вклады в криптовалюту до 50 тысяч рублей

Государство намерено запретить продажу цифровых токенов на сумму более 50 тысяч рублей неквалифицированным инвесторам, сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект закона «О цифровых финансовых активах», который должен отрегулировать новую отрасль выпуска и оборота цифровых активов.

Замминистра финансов Алексей Моисеев пояснил, что такой запрет войдет в грядущую версию документа. По словам Моисеева, 90 процентов всех ICO (Initial coin offering – первичное размещение криптовалюты) сейчас являются мошенническими. Чтобы разбираться и участвовать в торговле токенами, люди должны иметь определенную квалификацию.