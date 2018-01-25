​Элтон Джон уходит со сцены. Ну, как уходит – после еще одного трехлетнего тура

Известнейший британский музыкант Элтон Джон завершает свою карьеру. Как пишут «Ведомости», ему уже 70 лет, 50 из которых он выступает на сцене. Но финал карьеры он решил сделать максимально веселым – а именно при помощи трехлетнего турне, после которого концертов уже вроде как и не будет. «Моя жизнь изменилась, мои приоритеты изменились, мой приоритет сейчас – это моя семья. Я прекращаю гастроли, но не перестаю заниматься музыкой», – говорит Элтон Джон.