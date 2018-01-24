16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  56,3888   EUR  69,4484  

Пластик-фонтаксик, краный плащ, розовые рюшки - тренды весны 2018

Еще месяцок, и модные бутики полностью избавятся от прошлогодних коллекций и зимних одежд. Пора изучить тренды весна-лето 2018. И хотя в наш северный регион весна опоздает на пару месяцев, можно уже сейчас помечтать, как женщины скинут пуховики и сапоги на татуральном меху, потянутся к солнцу и модным новинкам.

Как всегда, не обойдется без эпатажа, хорошо забытого, спортивного. Законодатели моды обещают нам яркую и опять во многом восьмидесятническую весну. Ностальгия по той поре моду никак не отпустит. Например, можно достать мамин красный кожаный плащ, даже ничего, что местами он потерся! При этом, как пишут глянцевые издания, синтетические материалы продолжат вытеснять натуральные. Плащи-зонты, прозрачные сапоги – все можно брать! Чтобы поскорее проснулись бабочки и пчелы, будем раздражать будем призывать их тандемом розового с оранжевым. И не забываем, что весна и цветы – это синонимы! Платья с цветочными принтами – туда тоже можно!

А чтобы все записать, ничего не упустить, доверимся экспертам из Trendy-u. Они насчитали 15 трендов, которые будут актуальны весной и летом. Делимся:

1.Асимметрия / многослойность;

2.Рубашки и свитеры вместо шарфа или ремня;

3.Полупрозрачные платья, блузки, юбки и даже тренчи;

4.Одежда из блестящих тканей и с пайетками;

5.Джинсы и одежда из денима;

6.Бахрома;

7.Одежда в полоску;

8.Одежда в спортивном стиле;

9.Длинные шорты;

10.Крупные логотипы на одежде и аксессуарах;

11.Поло;

12.Одежда и аксессуары из пластика;

13.Тренчи (а не куртки);

14.Стиль минимализм;

15.Платья и костюмы пастельных оттенков.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 21:25, просмотров: 82, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Путина смотрели, но не переусердствовали // ИНФОГРАФИКА

Путина смотрели, но не переусердствовали // ИНФОГРАФИКА
Читатели siapress.ru обошлись без излишеств в новогоднюю ночь
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 15:50
189 0
Катки в Сургуте // БОЛЬШОЙ ОБЗОР

Катки в Сургуте // БОЛЬШОЙ ОБЗОР
Где сургутяне могут прокатиться на своих и арендных коньках: адреса, цены, режим работы
Лилия Сулейманова Сегодня в 15:14
283 0
​Единственное что можно ждать, так это болезнь и отставку по состоянию здоровья главы города

​Единственное что можно ждать, так это болезнь и отставку по состоянию здоровья главы города
Альберт Леонов, председатель НП «Правоведы» Сегодня в 14:09
613 5
Эдуард Гиниатуллин: «Для эффективной борьбы с аптечной наркоманией в Сургуте нужна помощь администрации»

Эдуард Гиниатуллин: «Для эффективной борьбы с аптечной наркоманией в Сургуте нужна помощь администрации»
Сургут — один из городов страны, в котором проблема аптечной наркомании стоит очень остро. У нас в округе ни в одном другом муниципалитете нет такой явной проблемы
Лилия Сулейманова Сегодня в 13:28
383 2
​Структура Вексельберга купила 20 процентов акций сургутского аэропорта. Что это значит для города?

​Структура Вексельберга купила 20 процентов акций сургутского аэропорта. Что это значит для города?
Дмитрий Щеглов Сегодня в 12:20
1146 17
Бизнесмен и депутат Михаил Сердюк купил строительную компанию Евгения Барсова

Бизнесмен и депутат Михаил Сердюк купил строительную компанию Евгения Барсова
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 12:17
1111 2
​Впервые вижу. «Приключения Паддингтона 2» как сеанс психотерапии

​Впервые вижу. «Приключения Паддингтона 2» как сеанс психотерапии
Сюжет и мораль тут, в общем-то, не главное: в центре — совершенно умильный вежливый медвежонок, который два часа экранного времени мог бы и просто прогуливаться взад-вперед, пританцовывая, строя гримаски и тренируя взгляд разъяренного зверя
Юрий Нуреев Сегодня в 10:38
255 0
Новогодние каникулы сургутян: домашние, экономные, свои // ИНФОГРАФИКА

Новогодние каникулы сургутян: домашние, экономные, свои // ИНФОГРАФИКА
Читатели siapress.ru рассказали, как провели первую декаду января
Редакция СИА-ПРЕСС 23 января в 14:40
578 0
Ни одно предприятие не может быть приватизировано кулуарно и без согласования с депутатами

Ни одно предприятие не может быть приватизировано кулуарно и без согласования с депутатами
Повторю здесь то же, что ответил Губернатору: наша цель одна – наиболее эффективно и рационально распоряжаться муниципальным имуществом на благо сургутян
Вадим Шувалов, глава Сургута 23 января в 14:20
854 2
Как только иностранные инвестиции сократятся, российский рынок начнёт фиксировать прибыль // АУДИО

Как только иностранные инвестиции сократятся, российский рынок начнёт фиксировать прибыль // АУДИО
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 23 января в 12:26
376 0
​Начались продажи нового дома Квартала «Новин» в Сургуте

​Начались продажи нового дома Квартала «Новин» в Сургуте
Третий и четвертый дом «Новина» будут отличаться от первой очереди.
Анна Калугина 23 января в 11:51
825 4
Впервые вижу. ​Темные времена

Впервые вижу. ​Темные времена
Порой мне кажется, что сыграть Черчилля (как и Гамлета) — это обязательный пункт для карьеры каждого уважающего себя английского актера. Но! Актера, который хотя бы комплекцией походит на Черчилля
Светлана Мосендз, киноман 23 января в 10:32
365 2
​Встреча Натальи Комаровой и Вадима Шувалова. Как это было // РЕПОРТАЖ

​Встреча Натальи Комаровой и Вадима Шувалова. Как это было // РЕПОРТАЖ
— Готовы? – спросила главу Сургута Наталья Владимировна, словно профессор на экзамене.
Дмитрий Щеглов 22 января в 16:40
2607 21
​Непреодолимое желание проголосовать

​Непреодолимое желание проголосовать
Сытости поубавилось, страхов стало больше. Неуверенность в завтрашнем дне, страхи рождают непреодолимое желание проголосовать на предстоящих выборах «правильно».
Анатолий Вац, сургутянин 22 января в 13:10
936 3
Восемь простых правил, если в школе нападение с оружием

Восемь простых правил, если в школе нападение с оружием
Говорить о том, что подобные ситуации легко предотвратить, — нельзя. Но есть несколько конкретных советов, которые родители могут дать своим детям на случай чрезвычайных происшествий.
​Лия Шарова, эксперт по детской безопасности, руководитель школы безопасности «Стоп Угроза» (г. Москва) 21 января в 17:52
1032 5
​Молоко: мифы, слухи, правда

​Молоко: мифы, слухи, правда
Огромное количество радикально настроенных диетологов, веганов, ряда бодибилдеров и фитоняшек все больше настаивают на том, что молоко и молочные продукты едва ли не самый опасный враг человеческого организма.
Ирина Калугина 20 января в 15:14
987 2
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика