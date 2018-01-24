Пластик-фонтаксик, краный плащ, розовые рюшки - тренды весны 2018

Еще месяцок, и модные бутики полностью избавятся от прошлогодних коллекций и зимних одежд. Пора изучить тренды весна-лето 2018. И хотя в наш северный регион весна опоздает на пару месяцев, можно уже сейчас помечтать, как женщины скинут пуховики и сапоги на татуральном меху, потянутся к солнцу и модным новинкам.

Как всегда, не обойдется без эпатажа, хорошо забытого, спортивного. Законодатели моды обещают нам яркую и опять во многом восьмидесятническую весну. Ностальгия по той поре моду никак не отпустит. Например, можно достать мамин красный кожаный плащ, даже ничего, что местами он потерся! При этом, как пишут глянцевые издания, синтетические материалы продолжат вытеснять натуральные. Плащи-зонты, прозрачные сапоги – все можно брать! Чтобы поскорее проснулись бабочки и пчелы, будем раздражать будем призывать их тандемом розового с оранжевым. И не забываем, что весна и цветы – это синонимы! Платья с цветочными принтами – туда тоже можно!

А чтобы все записать, ничего не упустить, доверимся экспертам из Trendy-u. Они насчитали 15 трендов, которые будут актуальны весной и летом. Делимся:

1.Асимметрия / многослойность;

2.Рубашки и свитеры вместо шарфа или ремня;

3.Полупрозрачные платья, блузки, юбки и даже тренчи;

4.Одежда из блестящих тканей и с пайетками;

5.Джинсы и одежда из денима;

6.Бахрома;

7.Одежда в полоску;

8.Одежда в спортивном стиле;

9.Длинные шорты;

10.Крупные логотипы на одежде и аксессуарах;

11.Поло;

12.Одежда и аксессуары из пластика;

13.Тренчи (а не куртки);

14.Стиль минимализм;

15.Платья и костюмы пастельных оттенков.