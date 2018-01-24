Водителям при замене прав, возможно, придется сдавать теоретический экзамен на знание ПДД

Водители, срок действия удостоверений которых подошел к концу, могут столкнуться с необходимостью сдавать экзамен на знание ПДД при замене документа. Соответствующее предложение Союза автошкол сейчас рассматривают в ГИБДД, сообщают «Известия».

Сейчас водители получают права с десятилетним сроком действия, затем меняя их после предоставления медсправки. Но, возможно, если предложение будет принято ГИБДД, сюда же присоединится сдача теоретической части экзамена для проверки актуальности знаний у водителей.