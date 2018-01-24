Теннисисты из восьми стран соберутся в Ханты-Мансийске на отборочных играх зимнего Кубка Европы

Завтра, 25 января в Ханты-Мансийске стартует отборочный этап зимнего Кубка Европы по теннису среди юношей и девушек до 13 лет. В спортивном мероприятии, которое проводится в два этапа примут участие сильнейшие спортсмены данной возрастной группы из восьми стран мира: России, Грузии, Турции, Болгарии, Кипра, Нидерландов, Белоруссии и Сербии.

Команды-победительницы данного этапа выступят в финальном раунде «Зимнего Кубка Европы», который согласно регламенту пройдет с 9 по 11 февраля в Сандерленде (Великобритания) среди девушек и в Веске (Чехия) среди юношей.

Матчи трехдневного турнира пройдут в Центре развития теннисного спорта 26, 27 и 28 числа с 11 утра и до вечера. Торжественное открытие и парад участников состоится в пятницу, 26 января в 18:00, после чего запланировано проведение пресс-подхода с участием заместителя Губернатора Югры Всеволодом Кольцовым, вице-президентом Федерации тенниса России Владимиром Лазаревым и президентом Федерации тенниса автономного округа Дмитрием Лукошковым.

Отметим, что женская сборная России до 12 лет является трехкратным обладателем зимнего Кубка Европы. Юноши в последние 2 года поднимались на вторую строчку пьедестала, уступая лишь сборной Чехии.

Приглашаем всех любителей тенниса насладиться игрой подрастающих звезд! Вход на турнир бесплатный!