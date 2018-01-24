​Сургут — лидер по округу по отравлениям алкоголем

В прошлом году в Югре зарегистрировано 398 острых отравлений алкоголем, в 119 случаях они закончились смертью. Для сравнения в 2016 году было зарегистрировано 464 отравления, из них с летальным исходом — 113.

Как и в 2016 году на долю мужчин приходится три четвертых всех отравлений: в 2016 году 359 случаев (77,4 процентов), в 2017 году 302 случая (75,9 процента).

На высоком уровне остаются отравления среди детского населения. Так, в прошлом году зарегистрированы 66 случаев отравлений среди детей и подростков (до 17 лет включительно), за период 2016 года - 68 случаев. За последние два года без летальных исходов.

Кстати, Сургут за прошлый год лидирует по количеству отравления алкоголем — 131 случай (17 смертей).