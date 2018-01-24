​Скончалась писатель-фантаст Урсула Ле Гуин. Ей было 88 лет

Писатель-фантаст, автор научно-фантастического Хайнского цикла и серии о Земноморье, Урсула Ле Гуин, умерла накануне, 23 января, в возрасте 88 лет. Об этом сообщил ее сын.

Она родилась в 1929 году в семье ученых, где царила творческая атмосфера, и уже в свои ранние годы она пробовала писать – первое творчество в журнал «Astounding Science Fiction» она предложила в 11 лет. Вернулась на эту стезю она позже, когда в начале 60-х годов издала первые книги цикла «Земноморье» и Хайнского цикла, за что получила высшие награды фантастической литературы – «Небьюлу» и «Хьюго». Уже в 2000-х годах она неоднократно номинировалась на Нобелевскую премию по литературе.