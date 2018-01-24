Орешкин: экономика России может резко ускорить свое развитие через пару лет

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что в 2020 году Россия способна выйти на экономические темпы роста в 3-3,5 процента, сообщают «Ведомости».

«Учитывая демографические вызовы, которые перед нами стоят, 3-3,5 процента [роста ВВП в год] - это тот уровень, на котором мы должны быть», - заявил Орешкин. Отвечая на вопрос, когда такие темпы могут быть достигнуты, Орешкин сказал, что это возможно «через пару лет».

Минэкономразвития ожидает, что российская экономика в 2018 г. вырастет на 2 процента.