​Специалисты Сургутской «ОКБ» повысили квалификацию в клиниках Германии

В конце прошлого года врачи «СОКБ» перенимали опыт известных клиник Германии, сообщает пресс-центр медучреждения. Так, оториноларинголог Сургутской окружной клинической больницы Елена Хайретдинова поделилась впечатлениями от берлинской клиники крупнейшего медицинского концерна Vivantes Klinikum Berlin:

- Большая часть стажировки проходила в операционной. Несмотря на то, что основные хирургические методики, практически не отличаются от тех, которые применяются в нашем учреждении, у каждого доктора есть некоторые нюансы и личные «изобретения». Например, использование силикона при тимпанопластике для профилактики синехий в барабанной полости, особенности техники наложения швов, фиксации хряща перегородки носа при септопластике и др.

К внедрению в Сургуте Елена Хайретдинова предложила шунтирование барабанной полости с установкой титанового шунта под контролем операционного микроскопа. Эта операция, ориентировочно, запланирована на январь 2018 г.