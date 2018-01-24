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Половина сургутских школьников довольны едой в столовых, но досаливают и перекусывают «вкусняшками»

Чем питаются сургутские школьники и от чего не могут отказаться – выяснил Сургутский филиал Центра медицинской профилактики во время ежегодного социологического исследования.

Почти полторы тысячи ребят – учеников седьмых и восьмых классов из более 30 общеобразовательных школ города – ответили анонимно на вопросы о полноценном питании, пищевых привычках и пристрастиях в анкетах. Так, было выявлено, что 46 процентов опрошенных имеют правильное представление о полноценном питании, и относят к нему горячее и сбалансированное по составу.

«Радует тот факт, что большинство ребят (77 процентов) питаются в школьных столовых. Если сопоставить эти данные с данными по количеству приемов горячей еды, то получается, что некоторые школьники, возможно, едят «горяченькое» только в стенах школы», - констатируют организаторы исследования. Правда, многие подростки признались, что были бы рады изменить школьное питание (в основном - повысить качество). Вероятно, это связано с вкусовыми пристрастиями школьников. Поэтому образовательные организации стремятся учесть пожелания респондентов и скорректировать питание, чтобы в будущем число тех, кто питается в столовой, могло достигнуть 100 процентов.

Однако только треть ребят употребляют горячую еду три раза в день, 41 процент – два раза, и 24 процента – один раз в день. Кроме того, 15 процентов опрошенных признались, что не завтракают, либо едят всухомятку. Зато большинство ребят (61 процент) перекусывают между основными приемами еды полезными продуктами – творожками, йогуртами, фруктами.

Отдельного внимания заслуживает любовь к соли. 55 процентов подростков досаливают пищу, при этом четыре процента из них делают это «на глаз», даже не пробуя. Фаст-фуд присутствует в рационе у 24 процентов школьников. Газированные напитки входят в ежедневный рацион у 20 процентов опрошенных.

«Проблемы начинаются тогда, когда здоровое становится деликатесом, а вредное – обыденным, когда регулярность и сбалансированность питания уходят на второй план в погоне за временем и личными достижениями, - подчеркнул Владимир Пидзамкив, руководитель Сургутского филиала Центра медицинской профилактики. – Что касается наших школьников, то в общем мы видим благоприятную ситуацию. Да, есть некоторые «перегибы» в рационе, но это легко поправимо».


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Сегодня в 13:42, просмотров: 117, комментариев: 0


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