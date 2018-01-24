​В Югре на грани личного банкротства находятся 14 тысяч человек. А реально банкротятся 350 человек

Более 14 тысяч человек, или 2,1 процента заемщиков в Югре являются потенциальными банкротами – у них долг превышает 500 тысяч рублей и платежи просрочены на более чем 90 дней. Реально же процедуру банкротства в Югре запустили в отношении 357 человек. Такие данные приводит «РБК Тюмень» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро.

В процентном и реальном выражении банкротов на Ямале и в Тюменской области меньше. На севере таковых 1,9 процента, то есть 3,7 тысячи человек, а на юге – 1,8 процента – почти десять тысяч человек.

Но даже эти показатели выше, чем в среднем по России – сейчас потенциальными банкротами считаются почти 700 тысяч граждан, то есть 1,4 процента от имеющих кредиты. А реальные процедуры банкротства идут в отношении примерно 30 тысяч человек.