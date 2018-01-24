​Сургутская ОКБ призывает стать донорами гемопоэтических стволовых клеток

В Югре ищут добровольцев-доноров гемопоэтических стволовых клеток среди населения округа для увеличения количества потенциальных доноров в Национальном Регистре. Для многих пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями единственным шансом сохранить жизнь является пересадка таких клеток. Если среди родных доноров не нашлось, ищут неродственных доноров. Для этого создан специальный регистр потенциальных доноров.

Сегодня в российском регистре только 57 тысяч потенциальных доноров, а необходимо не менее 500 тысяч доноров. ДДобровольцы, не являющиеся донорами крови и ее компонентов, могут обратиться в гематологическое отделение БУ «СОКБ» и сдать кровь в пробирку для проведения тканевого HLA-типирования, результат которого – определение HLA-генотипа донора. Также в отделении пояснили, что эта процедура не оплачивается. Но, быть может, именно Вы станете чьей-то последней надеждой на спасение.

Потенциальным донором стволовых клеток может стать любой человек от 18 до 45 лет, который никогда не болел гепатитом В и С, туберкулезом, малярией, злокачественными заболеваниями, психическими расстройствами и не является носителем ВИЧ.