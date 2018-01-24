Представители десяти стран заявились на участие в этапе Кубка IBU в Ханты-Мансийске

Пришли первые заявки на участие в финальном этапе Кубка IBU по биатлону 2017/18, который пройдет с 13 по 17 марта 2018 года в Ханты-Мансийске.

Предварительные заявки на участие в этапе на сегодняшний день подали команды из 10 стран — Болгарии, Хорватии, Испании, Финляндии, Италии, Молдовы, Сербии, Словакии, Швеции и Украины.

Самая многочисленная команда среди заявившихся у Украины. Она состоит из 15 спортсменов (7 мужчин и 8 женщин). Всего одна биатлонистка будет представлять команду Испании. Ею станет Виктория Падьяль Эрнандес. Уроженка Гранады стала первой представительницей своей страны, выигравшей медали на чемпионате Европы по биатлону.

Всего в настоящее время получены заявки на участие в этапе Кубка IBU по биатлону в Ханты-Мансийске 72 спортсменов и 45 официальных лиц.

Регистрация команд продлится до 12 февраля, а до 26 февраля национальные федерации должны направить в оргкомитет поименные списки.

Напомним, югорская столица впервые примет у себя этап Кубка IBU. В программу соревнований войдут 3 дисциплины — супер-спринт, спринт и гонка преследования, которые пройдут 14, 16 и 17 марта. Больше информации о соревнованиях можно получить на официальной странице этапа.