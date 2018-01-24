Трое югорчан 6 февраля поедут бороться за звание «Лидеры России» в Сочи

На финал конкурса «Лидеры России», который будет проходить с 6 по 11 февраля в Сочи, приедут 300 самых перспективных руководителей со всей страны, сообщает kp.ru. Отмечается, что мероприятие проводится администрацией президента. От ХМАО-Югры до последнего этапа дошли три конкурсанта, среди них: Тимур Агадуллин из Когалыма, Артур Гафиятуллин из Радужного и Алексей Степанов из Ханты-Мансийска. Всего из УрФО лучшие результаты в оценочных мероприятиях полуфинала показали 30 управленцев. Они поборются за гранты в один млн рублей, которые нужно потратить на свое образование. Стоит отметить, что уже в первые 20 часов с начала регистрации участников на конкурс записались около 18 тыс. россиян.