​ФАС рассказала, сколько мы платим налогов за каждый литр бензина и почему его цена растёт

В каждом литре бензина, продаваемом в России, заложено 65 процентов налоговых сборов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу. А так как в Налоговый кодекс приняты изменения, то с 1 января акцизы и сборы за бензин вырастут сначала на 6-8 процентов сейчас, а потом еще на 6-7 процентов во второй половине года.

Кроме того, на цену топлива влияет то, что за последние годы вырос налог на добычу полезных ископаемых. В 2015 году – на 55,4 процента, в 2016 – на 11,8 процента, в 2017 и 2018 – по 7,2 процента.