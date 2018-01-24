Как в Москве! Сургутских детей чаще называют Александрами, Артемами и Софиями

Рейтинг самых популярных имен в Сургуте по сравнению с прошлым годом изменился незначительно. Александр лидирует среди мальчиков, затем идут Артемы, Михаилы, Тимофеи. Любопытно, что Сургутяне в тренде с Москвой. Там в прошлом году популярность имен мальчиков в таком же порядке. Впрочем, и самые популярные девичьи имена все те же: сохранили позицию с 2016 года имена Софья (София), Мария, Анна, Анастасия. В Москве впервые на четвертой строчке рейтинга оказалась Алиса. В нашем городе это имя, кстати, тоже очень популярно. Традиционно встречаются в годовой статистике органов загс древнерусские имена, церковные, национальные, и «киношные», например, Арья, Эльза.

Напомним, прошлой весной Владимир Путин подписал закон, вводящий некоторые запреты. Теперь, согласно статье 58 Семейного кодекса, «не допускается использование цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака «дефис», или их любой комбинации, либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы».