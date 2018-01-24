Россияне с высшим образованием стали чаще уезжать на Запад

Согласно данным РАНХиГС, за последние шесть лет интеллектуальная эмиграция из России возросла. Этот же факт подтверждает статистика зарубежных стран и результаты интервью с эмигрантами. А по данным Росстата, сообщают «Ведомости», от 30 до 70 процентов эмигрантов в западные страны, в зависимости от страны, составляют люди с высшим образованием.

Треть эмигрантов не планируют возвращаться в Россию. Чаще всего россияне переезжают в Германию, США, Израиль, Центральную, Южную и Северную Европу, Австралию.

При этом в Россию прибывают необразованные иностранцы — высшее или хотя бы незаконченное высшее образование в последние шесть лет имели 13-17 процентов иммигрантов.