​В прошлом году в Сургуте усыновили 29 детей

Как сообщает управление по опеке и попечительству при администрации Сургута, в 2017 году усыновили в два раза больше детей, чем в 2016-ом — 29 человек. В управлении состоят на учете 1378 детей. Из них 535 в семьях усыновителей, почти 600 – у опекунов и попечителей на безвозмездной основе, 251 – в приемных семьях. Ежегодно увеличивается количество детей, привезенных замещающими родителями из других городов России. В нашем городе с 2015 года возвратов детей из замещающих семей не было. Пять сургутян по данным управления в прошлом году восстановили свои родительских права.