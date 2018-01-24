​Жёны, готовьтесь! Игра World of Tanks переходит в виртуальную реальность

Одна из популярнейших онлайн-игр мира – World of Tanks – будет дополнительно модернизирована для виртуальной реальности. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на компанию-разработчика Wargaming. Адаптированная версия игры будет доступна в залах виртуальной реальности с максимальным эффектом присутствия (Cinema VR) – таких, правда, в России пока 36, но и они уже собрали за год 180 000 посетителей, а разработчики надеются на увеличение количества этих залов почти в 10 раз.

Так что теперь многочисленные мужья будут пропадать в танковых сражениях не только дома, но и, иногда, в специализированных учреждениях виртуальной реальности. WorldofTanks входит в топ-10 самых популярных игр мира, в 2017 году ее аудитория оценивалась в 180 млн человек. Стоимость компании-разработчика составляет почти $1,5 млрд, а личный капитал основателя Виктора Кислого – $1 млрд. Считается, что он стал первым в истории долларовым миллиардером из Белоруссии.