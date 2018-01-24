Сотрудники ГИБДД Югры помогли 45 автомобилистам в морозы

В Югре сохраняются морозы, которые сказываются на дорожной обстановке. В следствии аномальной погоды на трассах происходят поломки автомобилей. Сотрудники ГИБДД приходят на помощь водителям и пассажирам, попавшим в сложную ситуацию на дороге, а именно эвакуируют пассажиров сломавшихся рейсовых автобусов, помогают устранить поломку транспортных средств, спасают людей от замерзания.

За первый два дня недели сотрудниками Госавтоинспекции Югры была оказана помощь 45-ти автомобилистам. Таким образом, ранее была оказана помощь сломавшемуся автобусу на трассе в Нефтеюганском районе.

Управление ГИБДД УМВД России по Югре в период аномальных морозов рекомендует водителям транспортных средств по возможности воздержаться от дальних автомобильных поездок, а если это невозможно, отправляться в путь на автомобиле полностью подготовленном к движению в зимних условиях, имея при себе необходимый запас топлива, продуктов питания, теплую одежду и надежные средства связи.

В случае если вы не знаете к кому обратиться за помощью на дороге, вы можете сообщить о проблеме в дежурную часть ГИБДД по телефонам 8(3467) 398-702 или 8(3467) 326-788.